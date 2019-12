Nr. 2931

Heute früh brannten sechs Autos in Britz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Polizei und Feuerwehr gegen 4 Uhr auf das Gelände einer Telekommunikationsfirma in der Hannemannstraße alarmiert. Die Feuerwehr löschte die sechs in Brand stehenden Autos, fünf Renaults und einen Seat. Personen wurden nicht verletzt. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.