Gebäude beschmiert

Nr. 2926

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht ein Gebäude in Adlershof. Mitarbeitende des zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin bemerkten die Farbschmierereien an der Glasfassade und den etwa zwei mal acht Meter großen Schriftzug an einer Hauswand des Gebäudes des Technologieparks Adlershof in der Max-Planck-Straße gegen 23.50 Uhr. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.