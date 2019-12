Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2923

Schwere Verletzungen erlitt gestern Mittag ein Radfahrer in Johannisthal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 36-Jähriger gegen 12 Uhr mit einem LKW auf der Südostallee, aus Richtung Sterndamm kommend, unterwegs. An der Kreuzung zur Kiefholzstraße bog er nach rechts in die Rixdorfer Straße ein. Zu dieser Zeit befand sich der 75-jährige Radfahrer, der die Südostallee in der Radwegefurt befuhr, im Kreuzungsbereich und wurde von dem LKW erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen am ganzen Körper und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kreuzung blieb wegen des Unfalls bis 17.45 Uhr gesperrt. Die Weiterbearbeitung des Unfalls hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernommen.