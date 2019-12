Nr. 2922

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes alarmierte heute früh die Polizei zu einem Gebäude in der Mollstraße in Friedrichshain. Gegen 3 Uhr hatte der Angestellte Farbschmierereien im Eingangsbereich und an der Fassade einer Bank festgestellt. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.