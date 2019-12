Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 2918

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Charlottenburg erlitt eine Radfahrerin tödliche Verletzungen. Nach Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen war gegen 15 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Straße Luisenplatz, von der Schloßbrücke kommend, in Richtung Otto-Suhr-Allee unterwegs. In Höhe des Charlottenburger Ufers soll er dabei eine für ihn geltende rote Ampel missachtet haben. Gleichzeitig fuhr die 69-jährige Zweiradfahrerin rechts vom Radweg kommend bei grüner Fußgängerampel über die dortige Fußgängerfurt in Richtung Charlottenburger Ufer auf die Fahrbahn und wurde dabei vom Auto des 25-Jährigen erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Ort und später im Krankenhaus verstarb sie an ihren schweren Verletzungen. Die Schloßbrücke blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme bis circa 20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 ermittelt.