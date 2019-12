Firmenfahrzeug in Brand gesetzt

Nr. 2915

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht ein Firmenfahrzeug in Schmargendorf in Brand gesetzt. Ein Anwohner alarmierte gegen 3.15 Uhr die Polizei in die Cunostraße, als er den mit einer Firmenaufschrift versehenen, brennenden Skoda sah. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand, durch den der Pkw erheblich beschädigt wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Da eine politische Tatmotivation derzeit nicht ausgeschlossen wird, führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen.