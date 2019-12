Nach zwei schweren Raubtaten - Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Friedrichshain-Kreuzberg/Pankow

Nr. 2916

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden abgebildeten Männer sollen am Montag, den 23.09.19, ca. 03:30 Uhr und 04:14 Uhr zwei schwere Raubtaten zum Nachteil eines Spätkaufs in der Urbanstraße in Kreuzberg, sowie eines Internetcafés in der Berliner Straße in Pankow begangen haben. Dabei betraten die maskierten Männer den Markt und begaben sich zum Kassenbereich. Dort hielt einer der Männer den Angestellten in bedrohlicher Art und Weise einen schwarzen Revolver vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da dieser Aufforderung nicht nachgekommen wurde, entnahmen die beiden Tatverdächtigen diverse Produkte der Auslage und flüchteten mit einem silber/grauen VW Golf in unbekannte Richtung.

Vorliegende Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die mutmaßlichen Täter.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

männlich

normale Figur

mit weißer Maske maskiert

bekleidet mit rotem Kapuzenpullover, schwarzer Kapuzenjacke mit Aufschrift “Picaldi” auf dem Rücken, blauer Jeans und grün/grauen Sportschuhen

trug eine dunkle Bauchtasche sowie weiße Handschuhe

hielt einen schwarzen Revolver in der Hand

männlich

schlanke Figur

mit weißer Maske (Jigsaw) maskiert

Bartträger (Dreitagebart)

bekleidet mit roter Sporthose mit weißen Streifen, hellem Rollkragenpullover und schwarzer Jacke

trägt unter der Maske offenbar eine schwarze Mütze

hält einen Stoffbeutel in der rechten Hand

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Männer und/oder zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Tatverdächtiger 1:Tatverdächtiger 2:

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Direktion 5 unter der Rufnummer (030) 4664-573110 (zu Bürodienstzeiten), (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir5k31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.