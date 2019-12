Messerstecherei und Raub

Nr. 2912

Gestern Abend gab es eine Messerstecherei mit anschließendem Raub in Friedrichshain. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger gegen 19.10 Uhr in der Boxhagener Straße von zwei ihm bekannten Männern aufgefordert worden sein, seinen Rucksack herauszugeben. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, soll einer der beiden Männer ein Messer gezogen haben. Als der 22-Jährige nun seinerseits ein Messer zog, sollen beide aufeinander eingestochen haben. Den beiden Tätern gelang es währenddessen, ihm seinen Rucksack zu entreißen und anschließend in Richtung Warschauer Straße zu fliehen. Der Ausgeraubte wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und von dort, wegen der von ihm begangenen Körperverletzung, einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.