Schüsse auf Spätkauf

Nr. 2909

Unbekannte haben heute früh in Gesundbrunnen auf einen geschlossenen Spätkauf geschossen. Gegen 8 Uhr stellte der 21-jährige Inhaber beim Öffnen seines Spätkaufs in der Reinickendorfer Straße Beschädigungen an der Schaufensterscheibe fest und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten bei der Besichtigung Einschusslöcher in der Schaufensterscheibe und der Rückwand des Geschäfts fest. Verletzt wurde niemand. Untersuchungen am Tatort ergaben, dass scharf geschossen worden war. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.