Reißzwecken gefunden – Spielplatz gesperrt

Nr. 2907

Gestern Mittag hatten Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 16 einen Spielplatz in Prenzlauer Berg gesperrt. Eine 52-jährige Begleiterin einer Schulklasse hatte sich zuvor gegen 13 Uhr am Zugang zu dem Spielplatz am Arnswalder Platz durch eine Reißzwecke am Fuß verletzt. In unmittelbarer Nähe entdeckte sie dann zwischen dem Laub weitere 20 bis 30 Reißzwecken und alarmierte die Polizei. Die Funkstreifenbesatzung konnte drei weitere Reißzwecken auffinden und Spuren sichern. Der Spielplatz wurde anschließend gesperrt, da nicht auszuschließen war, dass sich weitere Reißzwecken im Laub befinden könnten. Das Grünflächenamt sagte eine schnelle Reinigung des Spielplatzgeländes zu. Ob es Zusammenhänge zu den Rasierklingenfunden auf einem Spielplatz am 24. November und 3. Dezember 2019 gibt, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats der Polizeidirektion 1.