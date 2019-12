Nr. 2901

In der vergangenen Nacht wurde eine Parteizentrale in Kreuzberg mit Farbe beschmiert. Gegen 2.50 Uhr habe ein Zeuge beobachtet, wie zwei Personen das Gebäude in der Wilhelmstraße mit gelber, roter und grüner Farbe besprühten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die Täter konnten jedoch flüchten. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen.