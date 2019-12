Auf dem Weg zu einer Feier überfallen und beraubt

Nr. 2898

Ein Mann wurde heute früh in Kreuzberg von Unbekannten überfallen und beraubt. Gegen 3 Uhr war der 29-Jährige auf der Brommystraße zu einer Feier unterwegs. Auf dem Weg dorthin sprachen ihn vier Männern an und fragten nach dem Weg zu einem nahegelegenen Club. Kurz darauf schlug ihm einer der vier Männer mit der Faust ins Gesicht und ein weiterer riss ihm sein Handy aus der Hand. Durch die Schläge ging der 29-Jährige zu Boden, wo die Räuber weiter auf ihn einschlugen. Als er nun um Hilfe rief, richtete einer der Täter bedrohend eine Schusswaffe auf ihn. Aus Angst zog der Überfallene sein Portemonnaie aus seiner Jacke, welches ihm sogleich aus der Hand gerissen wurde. Anschließend flüchtete das Quartett mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige erlitt Kopf- und Handverletzungen, möchte sich jedoch selbst in ärztliche Behandlung begeben.