Unbekannte Frau auf der Fahrbahn

Nr. 2897

Schwere Verletzungen erlitt gestern Abend eine unbekannte Frau in Friedrichsfelde. Nach Zeugenaussagen und bisherigen Erkenntnissen war ein 74-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Opel auf der Seddiner Straße in Richtung Rhinstraße unterwegs. Kurz vor dem Hohenschönhauser Weg stand plötzliche eine Frau auf der Fahrbahn. Der 74-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sie mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin schwere Kopf- und Beinverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die derzeit noch unbekannte Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weitere Bearbeitung des Unfalles und ermittelt nun, wer die Frau ist.