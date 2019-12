Eskalierter Streit vor einer Diskothek

Nr. 2893

Vor einer Diskothek in Prenzlauer Berg eskalierte heute früh ein Streit. Gegen 6.20 Uhr kam es auf dem Gehweg vor dem Club in der Knaackstraße zu einem Streit zwischen einem 24-Jährigen und drei Männern im Alter von 22 Jahren. Zuvor soll der 24-Jährige schon in dem Club einen Streit mit einer anderen Gruppe gehabt haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung auf dem Gehweg soll der 24-jährige Tatverdächtige die drei anderen Männer fremdenfeindlich beleidigt und zwei von ihnen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Einer der geschlagenen 22-Jährigen versuchte sich gegen die Schläge zu verteidigen. Dabei soll ihm der 24-Jährige einen Ohrring aus dem Ohr gerissen haben. Anschließend ging der mutmaßlich Streitsüchtige vom Ort weg, um kurz darauf in einem Renault sitzend zurückzufahren. Mit laufendem Motor soll er noch einen Moment in der Nähe der Dreiergruppe gewartet haben, um kurz darauf auf den Gehweg und auf die Gruppe zuzufahren. Nur durch Sprünge zur Seite konnten diese sich vor Verletzungen in Sicherheit bringen. Anschließend rammte der Aggressive noch mehrere Stühle und eine Telefonzelle, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der verletzte 22-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen späterer Ermittlungen trafen Polizisten den flüchtigen 24-Jährigen an seiner Meldeanschrift in Schöneberg an, nahmen ihn fest und brachten ihn zur Durchführung einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam. Das Tatfahrzeug stellten sie ebenfalls fest und sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke verantworten.