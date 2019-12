Flammen am Hinterrad

Nr.2881

In Kladow brannte heute früh ein Auto im Heckbereich. Gegen 5.20 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Parkviertelallee auf einem Mieterparkplatz Qualm und Feuerschein am Hinterrad eines Audi und informierte den Halter, der mit Wasser die Flammen löschte. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht tätig werden. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes wird die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernehmen.