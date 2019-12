Auto angezündet

Nr. 2870

Unbekannte haben in der vergangenen frühen Nacht ein Auto in Hellersdorf in Brand gesetzt. Gegen 22.25 Uhr entdeckte eine Anwohnerin das Feuer an dem Heck des Mitsubishi, der auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße stand, und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Polizeikräfte, die zuerst am Einsatzort eintrafen, löschten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers und verhinderten so, dass das Feuer auf den gesamten Wagen übergriff. Brandbekämpfer mussten nicht mehr tätig werden. Der Mitsubishi wurde stark am Heck beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen zu der Brandstiftung.