Schüsse aus Hochzeitskorso

Nr. 2855

Mehrere Schüsse, die aus einem Hochzeitskorso heraus gestern Nachmittag in Friedrichshain abgegeben wurden, lösten einen Polizeieinsatz aus. Zeugen alarmierten gegen 16.15 Uhr die Polizei in die Simon-Dach-Straße, nachdem drei Fahrzeuge in zweiter Reihe parkten und aus einem der Autos mehrmals geschossen worden sei. Kurz darauf soll auch von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses aus mehrfach geschossen worden sein. Alarmierte Einsatzkräfte überprüften einen Audi, der mit geöffnetem Fenster in zweiter Reihe stand und aus dem geschossen worden sein soll. Ein 24-jähriger Mann stellte sich kurz darauf als Verantwortlicher für das Fahrzeug den Beamtinnen und Beamten vor und wurde überprüft. Nachforschungen vor Ort ergaben, dass der Mann sowohl aus dem Fahrzeug als auch vom Balkon mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben soll. Die Tatwaffe sowie eine zweite Schreckschusswaffe fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung im Haus, wo sie in einer Geschirrspülmaschine versteckt worden waren. Überprüft wurden auch die übrigen acht mutmaßlichen Beteiligten des Hochzeitskorsos. Da der Tatverdächtige wegen eines Haftbefehls aufgrund eines schweren Landfriedensbruchs gesucht wurde, verhafteten die Einsatzkräfte den Mann und überstellten ihn dem Landeskriminalamt.