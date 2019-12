Mit Rollator auf die Fahrbahn getreten

Nr. 2844

Gestern Abend betrat eine Seniorin eine Fahrbahn in Baumschulenweg und wurde dabei von einem Auto erfasst. Gemäß Zeugenaussagen betrat die 81-Jährige gegen 18.10 Uhr zwischen geparkten Autos hindurch die Fahrbahn der Köpenicker Landstraße. Dabei wurde sie von dem Toyota eines 64-Jährigen erfasst, der gerade auf der Köpenicker Landstraße aus Richtung Baumschulenstraße in Richtung Eichbuschallee unterwegs war. Die Seniorin wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige blieb unverletzt.