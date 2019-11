Bei Raub gegen Kopf getreten

Nr. 2839

Drei Männer haben heute früh in Kreuzberg versucht, einen alkoholisierten 24-Jährigen zu berauben. Nach eigenen Angaben war der junge Mann gegen 6 Uhr im Zwischendeck des U-Bahnhofs Kottbusser Tor, als plötzlich drei Männer auf ihn zugekommen waren und einer der drei ihm einen Schlag ins Gesicht verpasst hatte. Der 24-Jährige war daraufhin zu Boden gegangen woraufhin die Angreifer weiter auf ihn eintraten und einschlugen sowie versuchten, an seine Wertsachen zu gelangen. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und hinzukamen, flüchtete das Trio ohne Beute. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.