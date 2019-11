Pkw angezündet

Nr. 2824

Bislang Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Prenzlauer Berg an. Gegen 1 Uhr bemerkten Passanten Rauch aus einem auf der Lychener Straße geparkten Mercedes aufsteigen und alarmierten die Feuerwehr. Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnittes erfuhren von Zeugen, dass diese versucht hatten das Fahrzeug zu öffnen, um nachzuschauen, ob sich noch Personen im Wagen befinden. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten das Feuer im Fond des Mercedes. Der Pkw wurde sichergestellt und ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.