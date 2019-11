Verkehrsunfall nach Verdacht eines verbotenen Autorennens

Nr. 2823

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Prenzlauer Berg, dem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorausgegangen sein soll, wurde ein Autofahrer verletzt. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer raste in der Ostseestraße in Richtung Prenzlauer Allee. Zeugen berichteten später der Polizei, dass der Fahrer hierbei mehrfach den Motor hat aufheulen lassen. Gegen 19.30 Uhr war ein 36-jähriger Autofahrer in der Mandelstraße unterwegs und kreuzte die Ostseestraße, um anschließend in Richtung Schieritzstraße weiterzufahren. Auf der Ostseestaße stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei der 36-Jährige bei dem Aufprall leicht verletzt wurde. Einsatzkräfte beschlagnahmten sowohl den Führerschein als auch das Fahrzeug des 29-jährigen mutmaßlichen Rasers. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.