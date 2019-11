Frau in Wohnung getötet

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Mitte

Nr.2817

Heute früh wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Kameruner Straße in Wedding gerufen. Eintreffende Kräfte fanden in der Wohnung in der 5. Etage den Leichnam einer 28-jährigen Frau und einen schwer verletzten 28-Jährigen vor. Nach Versorgung des Verletzten durch einen Notarzt wurde er festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an und wurden von der 8. Mordkommission übernommen.