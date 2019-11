Gemeinschaftlicher Raub - Polizei bittet um Mithilfe

*Nr. 2821 *

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bitte die Kriminalpolizei der Direktion 3 um Mithilfe bei der Ermittlung von drei Tatverdächtigen. Am 19. September 2019 kam es gegen 3.50 Uhr im Hauptbahnhof, vor den Rolltreppen zum Bahnsteig in der Nähe der McDonalds-Filiale, zu einem gemeinschaftlichen Raub an einem Passanten. Nachdem der 65-Jährige die McDonalds-Filiale verlassen hatte und in Richtung der Rolltreppen lief, bekam er von den drei unbekannten Tätern nach seinen Angaben unvermittelt Schläge von der Seite ins Gesicht und fiel daraufhin zu Boden. Dort versuchten sie, ihm seine Umhängetasche von der Schulter zu reißen, was dem Trio auf Grund des Widerstandes zunächst nicht gelang. Nachdem die jungen Männer nun weiter mehrfach auf den 65-Jährigen einschlugen und zeitgleich weiter kräftig an der Tasche zogen, riss der Henkel der Tasche ab und die Gruppe konnte mit der Beute flüchten. Der Geschädigte erlitt durch den Sturz und den Schlägen Verletzungen im Gesicht und am Brustkorb.

Wer kann Angaben über die Identität oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 in der Kruppstraße 4-6 in 10557 Berlin-Moabit unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.