Feuerwehrleute löschen brennenden Wagen

Nr. 2811

Gestern Abend hat in Hellersdorf ein Auto gebrannt. Gegen 21.40 Uhr bemerkte ein Passant in der Carola-Neher-Straße ein Feuer an einem geparkten BMW und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Wagen brannte komplett aus. Ein Toyota und ein Peugeot, die rechts und links neben dem BMW geparkt waren, wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.