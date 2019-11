Jalousien eines Bürgerbüros verunreinigt

Nr. 2810

Heute früh wurde eine Sachbeschädigung an einem Bürgerbüro in Lichterfelde festgestellt. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Objektschutzstreife, dass die Jalousien des Bürgerbüros in der Straße Jungfernstieg mit rohen Eiern beworfen wurde. Weitere Beschädigungen wurden nicht festgestellt. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.