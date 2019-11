Sachbeschädigungen durch Würfe mit Farbe gefüllten Kugeln

Nr. 2806

Unbekannte beschädigten in der vorletzten Nacht in Gesundbrunnen Fassaden von Wohnhäusern mit Farbe. Ein 34-jähriger Anwohner hatte gegen 1.50 Uhr Farbanhaftungen an den Häusern in der Wilhelm-Kuhr-Straße bemerkt und die Polizei alarmiert. Ersten Ermittlungen zu Folge hatten Unbekannte selbstgebastelte, mit Farbe gefüllte Kugeln gegen die Fassaden geworfen. Einen politischen Hintergrund vermutend, hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.