Tankstelle durch Maskierten überfallen

Nr. 2805

Ein maskierter Mann überfiel in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Hellersdorf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffnete der Unbekannte gegen 1.35 Uhr die geschlossene Schiebetür der Tankstelle in der Stendaler Straße mit Gewalt und bedrohte anschließend den 32-jährigen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer. Der Bedrohte händigte die geforderten Einnahmen aus, woraufhin der Täter in Richtung Hönower Weiherkette unerkannt entkommen konnte. Der 32-jährige Kassierer wurde nicht verletzt, das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.