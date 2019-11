Sachbeschädigungen an Kleinwagen

Nr. 2803

Unbekannte beschädigten zwei Carsharing-Autos in Friedrichshain. Gestern Abend gegen 19 Uhr stellten Einsatzkräfte in der Rigaer Straße Ecke Zellestraße eine eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite eines VW Polo und heute Vormittag gegen 10.15 Uhr eine beschädigte Scheibe hinten links an einem in der Rigaer Straße geparkten Fiat Tipo fest. Zusammenhänge zwischen den beiden Sachbeschädigungen werden durch den Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin, der die Ermittlungen übernommen hat, geprüft.