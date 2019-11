Festnahme nach Taschendiebstahl und Körperverletzung

Nr. 2799

Gestern Abend wurde in Kreuzberg ein Jugendlicher nach einem Taschendiebstahl und anschließender Körperverletzung vorläufig festgenommen. Gegen 19.30 Uhr fuhren zwei junge Frauen, 23 und 24 Jahre alt, und zwei junge Männer, 21 und 25 Jahre alt, in einem Zug der Linie U3 von der Schlesischen Straße in Richtung Krumme Lanke. Kurz vor der Station Görlitzer Bahnhof bemerkte die 23-Jährige den Jugendlichen, der offenbar das Handy ihrer 24-jährigen Freundin in der Hand hielt und sprach sie darauf an. Die Freundin schaute dann sofort nach ihrem Mobiltelefon und stellte fest, dass dieses offenbar aus ihrer Jackentasche gestohlen worden war. Die Frauen und ihre beiden Begleiter sprachen dann den Tatverdächtigen an. Er ließ das Telefon fallen, woraufhin die 24-Jährige dies wieder einsteckte. Als der Zug im Bahnhof zum Stehen kam und die Türen geöffnet waren, versuchte der Jugendliche zu flüchten. Die beiden jungen Männer griffen daraufhin zu und hielten den Tatverdächtigen fest. Ihm gelang es dann, sich loszureißen und soll der 23-Jährigen dann mit einem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche in die Skalitzer Straße. Die zwei Frauen und die beiden Männer liefen dem Flüchtenden hinterher, holten ihn an der Manteuffelstraße ein, hielten ihn fest und übergaben ihn kurz darauf zwischenzeitlich alarmierten Polizisten. Der 16 Jahre alte Jugendliche wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin entlassen.