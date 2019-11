Im Taxi beleidigt

Nr. 2788

Eine Frau soll gestern Nachmittag während der Fahrt durch einen Taxifahrer in Moabit beleidigt worden sein. Nach Angaben der 25-Jährigen bestieg sie gegen 16.15 Uhr in der Ottostraße ein Taxi, weil sie mit ihrer dreijährigen Tochter, die sich beim Spielen verletzt hatte, in ein Krankenhaus fahren wollte. Während der Fahrt soll der Taxifahrer sie nach ihrer Herkunft gefragt haben und sie anschließend fremdenfeindlich beleidigt haben. Dann soll der Fahrer angehalten, ausgestiegen, die hintere Tür geöffnet und Mutter sowie Kind aufgefordert haben, das Taxi zu verlassen. Für den bis dahin zurückgelegten Fahrweg soll der Taxifahrer Geld verlangt haben, dass die 25-Jährige gezahlt habe. Die weitere Bearbeitung zu der angezeigten Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.