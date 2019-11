BMW in Flammen

Nr.2776

Wegen des Verdachts der Brandstiftung in Hellersdorf ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat. Ein Passant hatte gegen 23.30 Uhr Feuer an einem in der Schneeberger Straße geparkten BMW bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen und konnten auch ein Übergreifen des Feuers auf ein dahinter geparktes Fahrzeug und ein nahe gelegenes Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand.