Überfall auf Juwelier

Nr. 2767

Mehrere Vermummte haben gestern Abend ein Juweliergeschäft in Mitte überfallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürmten die mindestens fünf maskierten Personen gegen 18.30 Uhr in das Geschäft in der Friedrichstraße, zerschlugen mehrere Vitrinen und entnahmen hochwertige Uhren und Schmuckstücke. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit der Beute in Richtung Straße Am Kupfergraben. Verletzt wurde niemand. Das Kommissariat für Raubdelikte beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.