Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2764

Heute früh wurde ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Heinersdorf schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll die Zehnjährige kurz nach 7 Uhr im Einmündungsbereich Blankenburger Straße Ecke Romain-Rolland-Straße bei Grün über die Blankenburger Straße in Richtung Hödurstraße gegangen sein. Ein 47-Jähriger, der die Romain-Rolland-Straße mit einem Lkw in entgegengesetzter Richtung befuhr, erfasste dann beim Linksabbiegen in die Blankenburger Straße das Kind mit dem Lkw. Das Mädchen wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwere innere Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Zehnjährige in ein Krankenhaus, in dem eine stationäre Aufnahme für eine sofortige Operation erfolgte.