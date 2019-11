Festnahmen nach Taschendiebstahl

Nr. 2760

Gestern Nachmittag haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamts zwei mutmaßliche Taschendiebe auf frischer Tat in Mitte festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden 27- und 37-jährigen Tatverdächtigen gegen 15.45 Uhr in der Friedrichsstraße von den Einsatzkräften bei dem Diebstahl einer Handtasche einer 79-Jährigen beobachtet worden sein. Die Handtasche konnte noch am Ort der Seniorin wieder übergeben werden. Die beiden Tatverdächtigen waren der Zivilstreife zuvor durch ihr Verhalten aufgefallen. Zurzeit wird geprüft, ob den mutmaßlichen Taschendieben weitere Taten zugeordnet werden können. Beide wurden einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt, die Ermittlungen dauern an.