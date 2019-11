Fußgängerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Tempelhof-Schöneberg/Spandau/Treptow-Köpenick

Bei Unfällen gestern Nachmittag in Tempelhof, Wilhelmstadt und Altglienicke sind drei Fußgängerinnen schwer verletzt worden. Die Verkehrsermittlungsdienste der Polizeidirektionen 4, 2 und 6 übernahmen die Unfallbearbeitungen.

Nr. 2757

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 31-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem Mitsubishi in der Friesenstraße unterwegs und bog links in den Columbiadamm ab. Dabei erfasste er eine 72 Jahre alte Fußgängerin, die in Richtung Tempelhofer Feld den Columbiadamm überquerte. Sie kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nr. 2758

Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger ersten Ermittlungen zufolge mit einem VW die Wilhelmstraße im Ortsteil Wilhelmstadt in Richtung Weinmeisterhornweg und bog rechts in die Heerstraße ab. Kurz hinter der Fußgängerfurt erfasste der junge Mann mit dem Wagen eine 44-jährige Fußgängerin, die von rechts kommend die Heerstraße überquerte. Rettungskräfte brachten sie mit Kopfverletzungen zur Behandlung in eine Klinik, in der die Passantin stationär aufgenommen wurde.

Nr. 2759

Etwa zur gleichen Zeit war ein 58-Jähriger mit seinem Renault in der Schönefelder Chaussee in Altglienicke in Richtung BAB 113 unterwegs und erfasste einige Meter hinter der Siriusstraße eine 88-Jährige, die von rechts nach links die Straße überquerte. Die Seniorin prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Mit Bein- und Kopfverletzungen wurde die Fußgängerin von Sanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Schönefelder Chaussee zwischen Siriusstraße und Uranusstraße bis etwa 19 Uhr gesperrt.