Mann antisemitisch beleidigt und attackiert

Nr. 2754

Ein Jugendlicher soll gestern früh einen Mann in Pankow antisemitisch beleidigt und geschlagen haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 16-Jährige kurz nach 9 Uhr in der Berliner Straße aus einer etwa vierköpfigen Gruppe heraus einen 76-jährigen Mann zunächst antisemitisch beleidigt haben. Beide sollen daraufhin in Streit geraten sein, wobei der Jugendliche hierbei dem Senior mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Mann verlor durch die Wucht der Schläge das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Alarmierte Polizisten stellten den mutmaßlichen Schläger und ließen bei ihm eine erkennungsdienstliche Maßnahme durchführen. Anschließend wurde er seinem Vater übergeben. Der Polizeiliche Staatsschutz der Polizei Berlin führt die weiteren Ermittlungen.