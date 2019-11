Junge von Auto erfasst

Nr. 2743

Ein Junge ist gestern Nachmittag in Neukölln von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ermittlungen zufolge befuhr ein 52-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit seinem Mercedes die Silbersteinstraße in Richtung Oberlandstraße und erfasste den Elfjährigen, der von rechts aus zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße lief. Das Kind prallte auf die Motorhaube und rutschte anschließend auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernommen.