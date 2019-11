Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr, 2742

Bei einem Unfall gestern Nachmittag in Friedrichshain ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 44-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Mercedes in der Mühlenstraße in Richtung Warschauer Straße unterwegs und erfasste in Höhe Mercedes-Platz den 51-Jährigen, der von links aus an einer Fußgängerampel bei Rot die Straße überquert haben soll. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe und schleuderte dann auf die Fahrbahn, auf der er verletzt liegen blieb. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten ihn zunächst am Ort und brachten ihn anschließend mit Kopf- sowie Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.