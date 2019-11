Verletzte nach Auseinandersetzung in Hotel

Nr. 2730

Mindestens sechs Personen wurden gestern Abend in einem Hotel in Spandau verletzt, nachdem mehrere mit Holzknüppeln bewaffnete Männer sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten und eine Schlägerei entfachten. Derzeit unklar sind die Hintergründe des Streits in der Neuendorfer Straße, der dazu führte, dass bis zu 18 Männer sich an einer Schlägerei beteiligten. Kurz nach 1 Uhr zerschlug eine Gruppe von Personen die Eingangsscheibe des Hotels in der Neundorfer Straße, drang in das Foyer ein und schlug auf ihre Widersacher ein. Mitarbeitende des Hotels wurden auch bei dem Übergriff verletzt und mussten teilweise in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend fest, er soll sich an der Schlägerei beteiligt und ein Messer bei sich gehabt haben. Er kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß. Eine schwangere Frau, die 37-jährige Mutter des Tatverdächtigen, musste mit einem Schock in einem Krankenhaus behandelt werden. Inwiefern ein zuvor am Hotel stattgefundener Streit zwischen dem 17-Jährigen und mehreren Unbekannten Grund für die Auseinandersetzung war, wird derzeit geprüft. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen.