Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nr. 2728

Gestern Mittag flüchtete in Mitte ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der unbekannte Toyota-Fahrer gegen 13 Uhr die Memhardstraße in Richtung Münzstraße. An der Kreuzung Memhardstraße Ecke Rosa-Luxemburg-Straße soll er dann rechts abgebogen und einen 70-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung geradeaus fuhr, übersehen haben. Der fahrradfahrende Senior stürzte bei seinem Ausweichmanöver mit seinem Rad auf die Straße. Nachdem sich der unbekannte Pkw-Fahrer nach dem Befinden des Gestürzten erkundigt hatte, entfernte er sich mit seinem Toyota vom Unfallort. Aufgrund seiner schweren Armverletzungen musste der 70-jährige Radfahrer durch Rettungskräfte der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verkehrsunfallflucht übernommen.