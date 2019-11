Toter bei Wohnungsbrand

Nr. 2707

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Nikolassee alarmierten heute Morgen die Feuerwehr. Die Zeugen bemerkten gegen 8 Uhr Rauchgeruch aus einer Wohnung, die in der ersten Etage des Wohnhauses an der Spanischen Allee liegt. Bei den Löscharbeiten fanden die Brandbekämpfer in der betroffenen Wohnung den Leichnam eines Mannes, vermutlich den des 82-jährigen Mieters. Die Untersuchungen zur Brandursache und zur Todesursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.