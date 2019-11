Mann durch Gewalt gegen den Kopf schwer verletzt

Nr. 2700

Schwere Kopfverletzungen erlitt gestern Nachmittag ein Mann in Wedding. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 56-Jähriger gegen 17.45 Uhr im Treppenhaus seines Wohnhauses an der Tegeler Straße einem Unbekannten begegnet sein, der ihn angriff und durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf schwer verletzte. Als ein Zeuge eingriff, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht, in der er sofort operiert werden musste. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen der 6. Mordkommission.