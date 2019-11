Nr. 2695

Eine Objektschutzstreife stellte heute Morgen gegen 8 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Köpenick fest. Unbekannte hatten einen Schriftzug sowie Symbole im Bereich des Büroeingangs in der Seelenbinderstraße hinterlassen. Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.