Geschlagen und beleidigt

Nr. 2689

Ein der Obdachlosenszene zugehöriger Mann erschien heute früh auf der Alexwache und gab an, dass er und seine Begleiterin gegen 5.40 Uhr angegriffen wurden. Zwei Polizistinnen und ein Polizist begaben sich sofort zu der angegebenen nahegelegenen S-Bahnunterführung am Alexanderplatz. Die beiden, der 39-Jährige und die 28-Jährige, gaben den Beamten gegenüber an, dass sie geschlafen hätten und wach wurden, weil ein Mann an ihrem Nachtlager stand und beide beschimpfte. Der zunächst Unbekannte soll die Frau getreten und den Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend begab er sich in eine Kneipe. Der 51-jährige Tatverdächtige wurde wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1 Promille, zudem hatte der Mann einen Schlagring bei sich. Nach der angeordneten Blutentnahme wurde der 51-Jährige entlassen. Die 28-jährige Frau und der 39-jährige Mann erlitten leichte Verletzungen.