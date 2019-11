Ehefrau lebensgefährlich verletzt

Nr. 2667

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Pankow alarmierten gestern Mittag die Polizei und Feuerwehr. Gegen 14 Uhr konnte man laute Hilferufe einer Frau in dem Wohnhaus in der Prenzlauer Allee hören. Eine Nachbarin sah kurz darauf eine schwer verletzte Frau im Treppenhaus und einen Mann, der flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 30-jährige Frau mit zahlreichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Der 30-jährige tatverdächtige Ehemann wurde kurze Zeit später in der Neumagener Straße in Weißensee festgenommen und einer Mordkommission des Landeskriminalamtes überstellt. Die Ermittlungen dauern an.