Weltkriegsbombe gefunden - Entschärfung am Montag

Nr. 2661

Eine heute Vormittag in Hellersdorf gefundene Weltkriegsbombe wird am kommenden Montag entschärft. Die Bombe war gegen 11 Uhr bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Gelände des Guts Hellersdorf entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine 250 kg schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart. Unsere Kriminaltechniker waren am Ort und stellten fest, dass der Zustand des Sprengkörpers sicher ist. Es besteht keine unmittelbare Gefahr. Aufgrund der notwendigen Planungen für die Entschärfung und wegen der erforderlichen Verfügbarkeit unterschiedlicher Fachkräfte wurde die Entscheidung getroffen, die Entschärfung in den Mittagsstunden des 11. November 2019 durchzuführen. Ziel ist es, eine Entschärfung der Bombe gefahrlos sicherzustellen und die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gering zu halten.