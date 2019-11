45-Jähriger verletzt Polizisten

Nr. 2649

Bei einem Polizeieinsatz verletzte gestern Abend in Kreuzberg ein 45-Jähriger drei Polizisten. Eine Zeugin hatte gegen 18 Uhr die Polizei in die Schwiebusser Straße alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann eine Frau, die ein Kind auf dem Arm trug, gegen eine Hauswand schubste. Als die Beamten wenig später eintrafen, soll der 45-Jährige sofort aggressiv auf die Polizeikräfte reagiert und immer wieder versucht haben, zu seiner Ehefrau, die nach eigenen Angaben nicht verletzt war, zu gelangen. Als die Beamten sich daraufhin dazu entschieden hatten, ihm die Handfessel anzulegen, versuchte der Mann das zu verhindern, indem er sich versteifte und um sich schlug. Zwei Beamte wurden hierbei im Gesicht getroffen. Zu viert war es den Polizisten schließlich gelungen, den weiterhin um sich schlagenden 45-Jährigen zu Boden zu bringen und ihm die Handfessel anzulegen. In einem Polizeigewahrsam wurde er anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt und traten im Anschluss vom Dienst ab. Die Ermittlungen dauern an.