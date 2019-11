Auto überschlug sich

Nr.2633

Heute früh kam es zu einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin gegen 6 Uhr die Quickborner Straße entlang und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Anschließend kam die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und blieb mit dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Die junge Frau erlitt Verletzungen am Arm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Eine Atemalkoholmessung bei der Autofahrerin ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Führerschein der 22-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie werden nun Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenusses geführt.