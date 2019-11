Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 2615

Polizisten nahmen gestern Abend zwei mutmaßliche Einbrecher in Wilmersdorf fest. Gegen 18.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Cicerostraße die Polizei, nachdem sie einem fremden Mann auf dem Balkon ihrer Nachbarin entdeckte. Die eintreffenden Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 25 konnten den gerade vom Balkon kletternden 36-Jährigen noch fassen und festnehmen. Seinem 21-jährigen Komplizen konnten sie in unmittelbarer Nähe die Freiheit entziehen. Beide wurden durch die Einsatzkräfte in ein Gewahrsam gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Bei dem 36-Jährigen fanden die Polizeibeamten darüber hinaus noch Einbruchswerkzeug und bei dem 21-Jährigen noch eine geringe Menge Drogen. Die beiden Tatverdächtigen wurden einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt.