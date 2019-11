Illegale Autorennen

Nr. 2614

Ein illegales Autorennen lieferten sich vergangene Nacht zwei Autofahrer in Charlottenburg. Gegen 0.35 Uhr fielen Polizisten zwei Autofahrer auf der Joachimsthaler Straße auf, die jeweils in einem BMW und einem Mercedes sitzend, mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. An der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße bogen sie mit hoher Geschwindigkeit nach rechts auf den Kurfürstendamm ab. Zwei Fußgänger die gerade bei ebenfalls grüner Ampel den Kurfürstendamm überqueren wollten, mussten nach nur wenigen Schritten auf der Fahrbahn stehenbleiben, um einer Gefährdung durch die beiden Wagen zu entgehen. Mit Fahrtrichtung Adenauer Platz fuhren die beiden mutmaßlichen Raser dann unter anderem ab den Kreuzungen Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße, Kurfürstendamm/Uhlandstraße, Kurfürstendamm/Schlüterstraße illegale Rennen, zu denen sie mit quietschenden, durchdrehenden Reifen jeweils stark beschleunigten. An der Kreuzung Kurfürstendamm/Leibnizstraße wendeten beide Fahrzeuge und fuhren auf dem Damm in entgegengesetzte Richtung. Ecke Uhlandstraße gelang es den Einsatzkräften beide Fahrzeuge anzuhalten und die beiden 18-jährigen Autofahrer zu überprüfen. Die Beamten beschlagnahmten neben den Fahrzeugen auch die Führerscheine der beiden mutmaßlichen Raser. Beide müssen sich nun wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verantworten.